子育て中の親世代の中には、子どもがYouTubeに夢中で「このまま見せ続けていいの？」と不安を抱えている方もいるでしょう。瀧靖之さんの著書『夢中になれる子の脳』では、子どもが夢中になれるものの見つけ方や好きなことの伸ばし方をQ&A方式で詳しく解説しています。今回は本書から一部を抜粋し、親世代の身近な悩みに寄り添います。【画像】子どもが見ている「教育系YouTubeチャンネル」ランキングそれはいい夢中？悪い夢中