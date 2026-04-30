岡本も2戦連続タイムリーと勢いがついてきた(C)Getty Imagesトロント・ブルージェイズの岡本和真は現地4月29日に行われたレッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場。2試合連続となるタイムリーを放った。【動画】岡本和真が2戦連続となるタイムリーを放ったシーン1点を追う3回二死満塁の好機、岡本は先発右腕ベロに対し、2ボールから外寄り低めの95.2マイル（約153.2キロ）のシンカーを左前に弾き返し、逆転の2点適時打をマ