インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。野球観戦を楽しむ最新ショットを公開し、大きな反響を呼んでいます。【写真】阿部なつきの賛否集まる野球観戦コーデ「高い席で見たのかな？」阿部さんは「野球、観に行ってきたよー 明治神宮球場」とつづり、2枚の写真を投稿しました。ベージュのタイトなトップスにピンクのシャツを羽織り、デニムパンツを合わせた爽やかなコーディ