石川維新の会は、来年春の県議会議員選挙で金沢市とかほく市河北郡の2つの選挙区に候補者を擁立する方針を固めました。石川維新の会は29日、金沢市内で役員会を開き、来年春の統一地方選挙に向けた方向性を話し合いました。現在、空席となっている県議会では、金沢市とかほく市河北郡の2つの選挙区に候補者を擁立する方針です。かほく市河北郡選挙区は、来年の選挙から合区によって定数がこれまでより1多い4に増え、県内唯一の地方