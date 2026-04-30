能登の観光業復興を支援するため、石川県は団体旅行を企画する旅行会社を対象に、独自のキャンペーンを展開しています。能登地域の宿泊施設や観光施設にまとまった規模の団体ツアーを誘客するため、県は全国の旅行会社を対象に、ツアーにかかる費用の一部を助成する「今行ける能登」応援キャンペーンの申請受け付けをを始めました。3月1日から7月31日までに、内灘町や津幡町、かほく市を含む能登地域を中心とした12の市と町の観光