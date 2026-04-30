All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「癒し系」だと思うメンバーのランキングを作成。それでは、「Snow Manで癒し系だと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：目黒蓮／68票2位に選ばれたのは目黒蓮さんです。個人では、俳優として大人気の目黒さんは、2026年4月29日から主演