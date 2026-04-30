大阪地検の元トップから性被害を受けたと訴える女性検事が、名誉棄損などの疑いで告訴し不起訴となった女性副検事について、検察審査会に申し立てました。 【写真を見る】「最後の砦の司法にまで裏切られて絶望」大阪地検元トップからの性被害訴える女性検事名前を言いふらされたとして告訴・告発した女性副検事の不起訴めぐり検察審査会に申し立て 大阪地検の女性検事・ひかりさん（仮名）は、検事正だった北川健太郎被告