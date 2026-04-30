豊臣秀吉と弟・秀長の長浜での活躍を伝える企画展が開かれています。 豊臣秀吉と弟の秀長が戦国武将・織田信長の家臣として飛躍する転機となった、北近江の大名・浅井長政との戦い。 滋賀県長浜市で開かれている企画展では、その戦いから秀吉が天下人として歩み始めるまで、豊臣兄弟が長浜で過ごした10年の歴史を辿ります。 注目は、秀長が浅井長政との戦いの最中に出したとされる書状で、秀長の名が資料上はじめて登場