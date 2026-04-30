ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の劇場公開に先駆け、映画の関連商品を、6月20日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、一部の映画館、オンラインストア、タカラトミー公式 ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて順次発売する。【画像】かわいい！ウッディーやバズが乗るトミカも登場タカラトミーグループでは、映画『トイ・ストーリー』第1作（1996年日本公開）から関