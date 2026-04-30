熊本県球磨村にある九州最大級の鍾乳洞「球泉洞」で29日、地元産の食材を使ったマルシェが開かれました。 【写真を見る】ゴールデンウィークに“球磨村”を楽しんで！鍾乳洞で「ジビエ」に「曲げわっぱ」？ 球磨村の魅力が濃すぎるマルシェGW後半はヤマメのつかみ取りも開催熊本 この「球磨村マルシェ」は、球泉洞を運営する球磨村森林組合が、ゴールデンウイークに村をさらに楽しんでもらおうと