アメリカのトランプ大統領が出席する夕食会の会場付近で起きた銃撃事件をめぐり、司法省は、容疑者が事件の直前、多数の武器を携行し、自撮りした写真を公開しました。アメリカ司法省は29日、トランプ大統領も出席する夕食会で襲撃を試み、逮捕、訴追されたコール・アレン容疑者が、自撮りしたという写真を公開しました。写真は、襲撃の30分前に現場となったホテルの部屋で本人が撮影したものだということで、体には、多数の銃やナ