米ワシントンの捜査当局の書類で29日に示されたコール・トーマス・アレン容疑者の自撮り写真（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が出席した夕食会での暗殺未遂事件で、捜査当局が29日、ワシントンの連邦地裁に提出した書類の中で容疑者の男（31）の新たな写真が示された。事件直前に会場のホテルの部屋で自ら撮影したものとされ、黒いドレスシャツに赤いネクタイを着用。複数の刃物と拳銃を収めるホルスターを