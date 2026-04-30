◇NBAプレーオフ1回戦・第5戦レイカーズーロケッツ（2026年4月29日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が29日（日本時間30日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第5戦の本拠地ロケッツ戦に先発出場。前半から3Pシュートを決めるなど7得点。チームは47―51と4点リードを許して折り返した。前回の試合となった26日（日本時間27日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第4戦の敵地ロケッツ戦では、得意の3Pシュー