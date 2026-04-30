（CNN）ヘグセス米国防長官は29日、連邦議会の議員がイランとの戦争を「抜け出せない泥沼」と形容したことを受け、激しく反論した。ヘグセス氏はガラメンディ下院議員に答える形で、「私の世代はイラクやアフガニスタンの泥沼で軍務に就いた。何年も何年も、曖昧（あいまい）な任務やユートピア的な国家建設に取り組んだが、何の成果にも結びつかなかった」と指摘した。さらにガラメンディ氏を「軍に汚名を着せている」と非難した