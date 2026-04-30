再雇用で働く中、「今のうちに稼いで老後はハワイに行きたい」といった夢を持つことは珍しいことではありません。しかし、その一方で「旅行のために無理して働くのは本末転倒ではないか」と感じる人も多いでしょう。 老後資金の確保と、人生を楽しむための支出はどちらも大切です。では、この2つをどのように両立させればよいのでしょうか。本記事では、現実的なバランスの取り方について分かりやすく解説します。