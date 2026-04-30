子どもの送迎や買い物など、日常的に車を使っている方の中には「短い距離ばかりだと車に悪いのでは？」と気になる方も多いのではないでしょうか。実際に、走行距離や乗り方によって車の状態や維持費は変わってきます。普段何気なく行っている運転でも、少し意識を変えるだけで無駄な出費を防げる可能性があります。 この記事では、短距離走行が車に与える影響と、維持費との関係について分かりやすく解説します。