Ｆ１アストンマーティンがフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）と交渉を行ったと?ご意見番?が語った。専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」によると、元Ｆ１レーサーでドイツ「ｓｋｙ」の解説者を務めるラルフ・シューマッハ氏はポッドキャスト番組で注目ドライバーの今後について分析。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）のフェラーリ入りの可能性に言及したという。その上で「シャルル・ルクレ