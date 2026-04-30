RIZAPは4月28日、YOUTRUSTが運営するシンクタンク「次世代キャリア研究所」と共同で、「営業成果と心身のコンディションに関する意識調査」の結果を発表した。同調査は4月3日〜8日、20〜50代のビジネスパーソン116名を対象に、インターネットで実施した。営業担当者の印象は意思決定に影響しますか営業担当者から提案を受ける際、提案内容や価格以外に、担当者自身の印象や人間性がその提案を受け入れるかどうかの判断に影響するか