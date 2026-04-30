セイコーウオッチの「アストロン」は、クオーツウオッチの系譜を引き継ぎながら、GPSや標準電波による時刻修正、ソーラー駆動といった現代技術、そして洗練された現代デザインで展開するブランドだ。ビジネスウオッチとしても高い人気がある。アストロンには「Nexter（ネクスター）」というシリーズがあり、「Solidity & Harmonic」をコンセプトに据えた、次世代リーダーに向けたラインナップだ。今回はそのネクスターから「SB