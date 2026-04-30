東海テレビで２８日に放送された「中日―ＤｅＮＡ戦」（１９時から１２０分間）の平均世帯視聴率が１０・１％（平均個人視聴率は５・６％、以下カッコ内は平均個人視聴率）だったことが３０日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。この試合は中日先発・金丸夢斗投手（２３）が７回無失点と好投。ＤｅＮＡ先発・東に１１連敗中だった中日打線にも村松の適時打、阿部の復帰第１号となる２ランが飛び出し３―０