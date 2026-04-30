ENHYPENのジェイ（JAY）が公開した函館旅行は、単なる“日本旅行コンテンツ”ではなかった。そこに映っていたのは、GLAYのTERUが迎え入れ、TAKUROとJIROも合流するという、K-POPとJ-ROCKの不思議なほど温かい交流だった。【写真】ENHYPEN・ジェイ、“洗練ビジュアル”ENHYPENは4月29日、公式YouTubeチャンネルを通じて「ジェイの函館旅行VLOG」を公開した。映像のなかでジェイは、休暇をもらい、母と日本へ行くことになったと説明