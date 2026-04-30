【モデルプレス＝2026/04/30】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が、5月13日発売の「anan」2495号（マガジンハウス）スペシャルエディション表紙に登場。研ぎ澄まされたスタイルを披露している。【写真】日プ女子出身グループ、メンバー復帰後初イベント◆RINカムバックで完全体へ毎年恒例の「美脚美尻」特集。そのスペシャルエディション表紙を飾るのは、今回がanan初表紙となるIS:SUEの4人。1年半ぶりにRINが復帰し、完