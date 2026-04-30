【SDR-04-MkXII ファランクス】 10月下旬 発売 価格：5,280円 ウェーブは、プラモデル「SDR-04-MkXII ファランクス」を10月下旬に発売する。価格は5,280円。 本商品は、「超時空要塞マクロス」にてマクロス艦の防衛にあたったデストロイド「ファランクス」を1/100スケールで再現したもの。接着剤を使用しないスナップフィットタイプで、各関節はポリキャップにより