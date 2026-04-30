人気女性芸人が、別人のようなモデル姿を公開した。３０日に自身のインスタグラムを更新し、ファッションブランド「ＫＢＦ」のアイテムを着用して「これからも大好き」と投稿したのは、お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀。オトナかわいいコーデを披露し、相方の熊元プロレスと撮影した２ショットも見せた。稲田は上品なオレンジ系のメイクで、透明感抜群。フォロワーは「マジで可愛いです」「稲田さんいつか女優さんにな