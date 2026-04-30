観音寺警察署 女性を瓶で殴って大けがを負わせたとして、香川県観音寺市の無職の男（45）が30日、傷害の疑いで逮捕されました。 観音寺警察署によりますと、男は4月27日午前5時ごろから午前7時半ごろまでの間、観音寺市大野原町の自宅で、同居していた三豊市の女性（45）の頭や顔を小さな瓶で複数回殴り、頬の骨折など全治約28日間のけがを負わせた疑いが持たれています。 女性が「内縁の夫から殴られたので保護してほし