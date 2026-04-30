【HG スコープドッグ用拡張パーツセット3/4/5/7 (再販)】 4月30日11時より予約開始 7月 発送予定 BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて「HG スコープドッグ用拡張パーツセット3/4/5/7」再販分を4月30日11時より予約受付を開始した。発送は7月を予定している。 本商品は別売りの「HG スコープドッグ」、「HG バーグラリ