エナガ提供：日本野鳥の会 岡山県支部 日本野鳥の会 岡山県支部は5月12日から同月17日まで、岡山市北区の岡山県生涯学習センター(伊島町)で野鳥写真展を開きます。野鳥に興味ややさしさを持ってもらい、生態系の保全につなげようと、愛鳥週間（5月10日～5月16日）にちかい期間で、毎年行っているものです。 会場には、約20人の会員が撮影した約50点の写真を展示する予定です。 枝の上にズラリと並んだエナ