西武・佐藤爽（そう）投手（２３）が３０日、埼玉・所沢市の球団事務所で支配下契約を結び、会見に臨んだ。背番号は「７５」に決定。「ライオンズの７５は佐藤だと言われるように」と意気込んだ。支配下昇格を聞いたときは「素直にうれしい気持ちがあります。ここから３ケタから２ケタに変わるというのを考えたときに、緊張ではないけど背番号の重みを感じた」と語った佐藤爽。家族には電話で報告し、父親からは「うれしいけど