プーラはイタリア語で純粋を意味マセラティGT2ストラダーレに続いてステアリングを握ったのは、『マセラティMCプーラ』のオープン仕様である『チェロ』（Ciero）だった。それまでの『20』に代わって車名に掲げられた『プーラ』（Pura）はイタリア語で『純粋』を、チェロは『空』を意味する。【画像】サブネームはピュア＝純粋を意味！『マセラティMCプーラ・チェロ』全77枚改めて考えてみればここ最近、スーパースポーツの世界で