群馬県渋川市の国道でシカと衝突して転倒したとみられるバイクの男性が後続の車にひかれて死亡したひき逃げ事件で、警察は61歳の女を逮捕しました。きのう午前1時半ごろ、渋川市の国道でバイクを運転中にシカと衝突し、転倒したとみられる高崎市の会社員・野口正己さん（61）が、2台の車に相次いでひかれ、死亡しました。2台のうち、最初に野口さんをひいた車は現場から逃走していましたが、警察はきょう未明、群馬県東吾妻町の職