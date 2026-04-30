大阪地検の元トップから性被害を受けたと訴える女性検事がきょう、辞表を提出します。大阪地検の女性検事・ひかりさん（仮名）は、検事正だった北川健太郎被告（66）から性的暴行を受けたと訴え、北川被告は準強制性交の罪に問われています。この事件をめぐって名前を言いふらされたとして、ひかりさんは女性副検事を名誉毀損などの疑いで告訴・告発したものの不起訴処分となり、けさ、検察審査会に申し立てました。また、職を賭し