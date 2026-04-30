30日、俳優の梅沢富美男さん（75）がインスタグラムを更新、補聴器を新調したことを知らせました。【写真を見る】【 梅沢富美男 】補聴器を新たに「僕は70才を過ぎて補聴器ユーザーになりました」梅沢さんは「ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、僕は70才を過ぎて補聴器ユーザーになりました。」と、補聴器を使っていることを告白。 赤と青色の補聴器を手に、笑顔で映る自身の写真と共に「補聴器というと隠す芸能人