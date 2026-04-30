きのう午後7時半すぎ、富山市森の住宅街で、犬の散歩中だった40代の女性が用水路から現れたクマに襲われ、顔や頭、首などに引っかき傷を負いました。命に別状はないということです。警察や猟友会が周辺を捜索していますが、クマは見つかっていません。富山県内でクマによる人身被害は、今年に入って初めてです。