福山雅治と「旧車」の組み合わせに「カッコいい」の声もシンガー・ソングライター、俳優として活躍する福山雅治さんが、自身のInstagram（インスタグラム）に愛車との2ショットを投稿したことで、SNSなどで大いに注目を集めています。どのようなクルマと写っていたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「福山雅治」の選んだ「ホンダ車」との2ショットです！ 画像で見る投稿では、真っ赤なホンダ「シティ カブリオレ