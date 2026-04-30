一歩足を踏み入れたら、そこは甘いお菓子でいっぱいの夢の国。2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの期間、東京ディズニーランド®では、映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたお菓子の世界をテーマに、パーク全体がカラフルで甘い空間に包まれています。子どもから大人までテンションが上がること間違いなしのイベントを、ママスタセレクトがご紹介します！思わず写真を撮りたくなる！夢のような