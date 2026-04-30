私（リエ）は、夫のヤスタカと2人暮らしでした。義両親はすでに他界し、義実家にはシングルマザーの義妹ヒナちゃんが子どもたちと暮らしています。私たち夫婦は子どもを持つことに積極的ではなく、周囲には「子どもができにくい体質」だと思われていました。そんなある日、夫が突然亡くなりました。しかし葬儀の後で、私が妊娠していることが判明します。するとヒナちゃんは「お兄ちゃんの子のはずない！」「DNA鑑定して！」と怒り