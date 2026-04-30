みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第11話自分で作ればいいでしょう！？【ハルコの気持ち】【編集部コメント】ハルコさん、ついにブチギレ。これまで耐え続けてきた怒りが溢れだしました！1年も我慢してきたんです。もちろん娘の言い訳や泣き落としに