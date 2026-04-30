高校1年間と大学4年間を米国で過ごした谷田侑里香（たにだ・ゆりか）は、米女子下部にあたるエプソン・ツアーを主戦場とするプロゴルファーだ。今季で3年目を迎えるツアー生活で目指すは、長年夢見てきたLPGAツアー参戦。その姿を追う。【写真】お世話になっている練習場で撮影した“オフショット”◇みなさん、こんにちは！ 今週は4日間大会（カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック、30日開幕）が行われるアリゾナ州にいます