東広島市で2月に起きた殺人事件の捜査の過程で、29日、三原市の会社敷地内から男性の遺体が見つかりました。捜査の最新情報を中継で伝えます。【中継】捜査本部が置かれている東広島警察署の前に来ています。警察は30日も捜査員を三原市の遺体発見現場に派遣し、調べを進めています。見つかった遺体については、身元の特定を進めるとともに、5月1日以降、司法解剖し死因などを調べるとしています。【VTR】男性の遺体は、29日、三原