山下美夢有が自身のインスタグラムを更新。「#居酒屋和」「#ヒューストン」「#ごちそうさまでした」とだけ記すと、メジャー大会「シェブロン選手権」に参戦するために滞在していたテキサス州ヒューストンで楽しんだ料理を写真で投稿した。【写真】大柄な男性キャディよりも大きいサイズ!? 山下美夢有のステーキが話題（全6枚）最初はベテランキャディのジョン・ベネット氏と人気のステーキハウス「パパスブロス」を訪ねた時の写真