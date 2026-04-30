＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。午前組でスタートした19歳ルーキー・松原柊亜が7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。7アンダー・単独首位でホールアウトしている。【ライブフォト】吉田鈴、白で統一した洗練ウェア姿2打差2位に吉田鈴。3打差3位に平塚新夢、4打差4位タイには渡邉彩香、桑木志帆、藤田さいき、一ノ瀬優