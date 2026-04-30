俳優の今野杏南（36）が30日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。「今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と、長女出産後に経験した子宮動脈瘤破裂についてもつづった。【写真】かっわい！生まれたての赤ちゃんの写真とともに第2子出産を報告した今野杏南今野は「ご報告です」と書き出し、「先日第二子を無事出産いたしました おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4