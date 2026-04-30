アイドルグループ・乃木坂46の5期生、川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』（新潮社）が、4月30日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で12位にランクイン。ジャンル別「写真集」において2週連続1位を獲得した。【撮り下ろしカット】日に照らされ輝く…透明感抜群な川崎桜週間売上は7119部、累積売上は8万4316部となった。本作は、フランスのニースとパリの2都市で撮影。5種類の水