「2026年本屋大賞」受賞作である朝井リョウ氏の『イン・ザ・メガチャーチ』が、30日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で3週連続TOP3入りとなる2位にランクイン。ジャンル別「文芸書」では3週連続、通算6度目の1位を獲得した。【動画】“本離れ”が進む現代に言及した朝井リョウ氏週間売上は2.3万部、累積売上は28.8万部。本作は、現代の推し活を題材に、ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込ん