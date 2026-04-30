春の大型連休初日の29日、新潟市中央区では様々なアトラクションが楽しめるイベントが開かれ、多くの家族連れで賑わいました。 【高濱優生乃アナウンサー】 「デンカビッグスタジアム周辺でスプリングフェスティバルが行われています。様々なグルメや大道芸パフォーマンスが行われていて多くの人で大変賑わっています」 29日に開かれたのは、NIIGATAスプリングフェスティバルと県都市緑化フェアの合同イベント、春