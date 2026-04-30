知事選の告示が2週間後に迫り、4月30日朝、県選挙管理委員会は各市町村に向け投票用紙を発送しました。 30日朝、新潟市東区役所に運び込まれたのは知事選の投票用紙です。 告示を2週間後に控え、30日、県選挙管理委員会は県内各市町村の選挙管理委員会宛てに合わせて約188万枚の投票用紙などを発送しました。 前回知事選の投票率は49.64％と50％を割っていて、県選管はイメージキャラクターに新潟市出身でフィギュ