検察審査会に審査を申し立てる前に取材に応じる女性検事（左端）＝30日午前、大阪地裁前元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が元部下への準強制性交罪に問われた事件で、被害を訴えている女性検事は30日、捜査情報の漏えいや女性への誹謗中傷をしたとして告訴・告発した同僚副検事が不起訴になったことを不服として、大阪第2検察審査会に審査を申し立てた。女性は同日、大阪地検に辞表を提出、午後に記者会見を開く。大阪