TSMCの熊本進出による県内企業への影響調査で人材確保の難しさが引き続き課題となっています。この調査は去年8月に続いて2回目で、熊本経済同友会の会員企業を対象にことし1月から2月にかけて行われ、103社が回答しました。TSMCの進出で売り上げに変化があったかとの問いには「変わらない」が47.5％で、「増加した」は45.6％と前回の去年8月から9.5ポイント増えました。増加の主な要因は、関連企業からの受注が増えたなどが挙げら