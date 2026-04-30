「旧広島逓信病院外来棟平和資料館」の館内＝30日午前、広島市中区原爆投下直後に救護活動の場となった被爆建物「旧広島逓信病院外来棟」（広島市）が、原爆資料館の付属展示施設としてリニューアルオープンするのを前に、市が30日、記念式典を開いた。5月1日から公開する。名称は「旧広島逓信病院外来棟平和資料館」。被爆当時のタイルが残る旧手術室や消毒室を活用した展示のほか、被爆前後の病院の様子を伝える約20分の映像