元NHK解説委員でジャーナリストの柳沢秀夫氏が30日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に出演。東京都福生市で男子高校生らをハンマーで殴打するなどして男が逃走した事件について言及した。29日午前7時過ぎ、東京都福生市加美平3丁目の路上で男子高校生2人が40代の男にハンマーで顔などを殴られた。警視庁によると、1人が眼底骨折の疑い、1人が右肩を打撲。駆け付けた警察官6人も男の自宅玄関